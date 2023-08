En el universo de la NBA hay un tema que ocupa el interés de todos los fanáticos... e incluso a las leyendas: quién es el mejor base de toda la historia.

Todo empezó con unas declaraciones de Stephen Curry en el podcast 'Gil's Arena' cuando Gilbert Arenas le preguntó si él mismo se consideraba el mejor base de todos los tiempos, Curry fue claro: "Somos Magic (Johnson) y yo. Esa es la conversación".

Sus palabras no dejaron indiferente a nadie y se generó gran revuelo en todos los medios de comunicación estadounidenses. Tanto que en 'ESPN', Stephen A. Smith, compartió un mensaje que recibió del mismísimo Michael Jordan. 'The GOAT' se posicionó a favor de Magic Johnson.

En 'First Take' se mostró el mensaje que todos querían ver: "Aunque determinar al más grande en cualquier categoría siempre será motivo de debate,difiero en cuanto al mejor base de todos los tiempos con lo que has dicho. Magic Johnson es, sin lugar a dudas, el mejor base de todos los tiempos", finalizaba el mensaje de Jordan.

Magic Johnson, con su visión de juego y el concepto del pase que por entonces solo tenía él consiguió 5 anillos de la NBA y que los Lakers dominasen en los 80. Lo que hoy en día todos conocemos como triple doble es gracias a Don Earvin Johnson, Jr. el mejor playmaker de la historia...al menos para Michael Jordan.

Stephen Curry es caso aparte con sus triples y el espectáculo que iniciaba en cada acción con los Warriors. Sus tres anillos no son casualidad, pero para muchos amantes de la NBA, Magic Johnson fue más influyente.