¿Qué harías si te encuentrasMichael Jordan? Lo más normal es pedirle una foto o un autógrafo... aunque la semana pasada hay quien pudo jugar con la leyenda al baloncesto.

Unos aficionados se lo encontraron de vacaciones andando por una calle de Italia, y decidieron imitar el balido de una cabra.

Hay que recordar que las siglas de 'GOAT' significan Great Of All Time, y su significado en ingles es el mejor de todos los tiempos. Mientras tanto, Michael Jordan ni se inmuta.

No cabe duda de que el legado que dejó el '23' siempre será recordado a la hora de hablar de cualquier deporte.

They saw MJ in Italy so they started making goat noises 😭 (via baby_giallux/TT) pic.twitter.com/lbjVr7IyHp