Pau Gasol se ha lanzado en defensa de Sergio Balaguer, un entrenador de baloncesto de 24 años que lleva 16 metido en este mundillo. El técnico se hizo viral en la noche de Reyes, cuando escribió un hilo en Twitter denunciando insultos por parte de los padres en un partido de alevines, lo que le hizo estar decidido a dejar el baloncesto.

"Dejo el baloncesto. Cuando acabe la temporada se acabó. Es una decisión largamente meditada. El ambiente es uno de los elementos que más pesan. Estoy quedamo. Este ya no es mi deporte", relataba Balaguer.

Y es que lo que debía de ser un día de diversión se tornó "en pesadilla". "Me fui humillado y muy triste. No es el ambiente baloncestístico que conocí de pequeño. Nos hemos fubolizado como sociedad, y ha afectado a mi pasión, así que me voy", dice.

La experiencia vivida fue muy dura para Balaguer: "Vino la primera amenaza. No la última. Otra madre me acusó de no tener ni p*** idea... Madre que nunca ha hecho baloncesto, pero quien no sabe soy yo tras 16 años en este deporte".

Sin más dilación, el hilo de Twitter en cuestión de Sergio Balaguer.

Me llamo Sergio. Tengo 24 años y llevo desde los 6 vinculado al mundo del baloncesto, primero como jugador y posteriormente como entrenador. Y ayer sufrí uno de los episodios más vergonzosos de mi vida en un 3x3 que organizaba mi club. Hilo⏬ — Sergio Balaguer (@NaturalSerge) January 5, 2020

Tras conocer dicha historia, Paul Gasol ha lanzado un mensaje de apoyo hacia él, y le ha pedido que por favor no deje el mundo del baloncesto.

"No es la primera vez que veo una situación así en deporte de formación. Por favor, lo que viviste ayer fue muy desagradable, pero el baloncesto necesita personas como tú que sigan defendiendo los valores de nuestro deporte. ¡No dejes que ganen ellos!", escribió Gasol.