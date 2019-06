Marc Gasol jugará el Mundial de China tras ganar la NBA

El pívot Marc Gasol ha confirmado que disputará el próximo Mundial de China con la selección española, donde volverá a coincidir con Sergio Scariolo después de que ambos hayan conquistado el anillo de la NBA con Toronto Raptors, un triunfo que "significa el mundo" para el jugador.

"Sergio me ayudó tremendamente a entender los esquemas ofensivos. Es una persona con la que he pasado por muchas batallas y Sergio ha sido genial. Estoy feliz de que podamos vivir esto juntos porque comenzamos la concentración con la selección en un mes. El Mundial será un desafío diferente y ahora estaré empapado en hielo durante un par de semanas", anunció Gasol tras la definitiva victoria sobre los Warriors en el sexto partido de las Finales.

Preguntado por la importancia de este anillo, el catalán explicó que "significa muchas cosas, significa el mundo". "Llevo dos horas flotando. Estoy emocionado. Mucha gente se merece esto. A pesar de que Golden State tuvo algunas lesiones difíciles en los dos últimos partidos, demostraron cuánto corazón tienen. No pusieron ninguna excusa y siguieron jugando. Tengo mucho respeto por esos chicos y su franquicia", alabó a su rival.

Gasol se mostró "muy feliz" también por toda la gente de Toronto, ya que "se lo merecen y lucharon mucho por ello". "Estoy seguro de que Jurassic Park (centro de reunión de la afición de los Raptors) se está volviendo un poco loco en este momento, solo espero que todos estén bien. Estoy seguro de que hay mucha gente muy feliz porque hemos demostrado mucha resistencia y unidad", desgranó.

El cambio de equipo

En cuanto a su traspaso procedente de Memphis Grizzlies hace cuatro meses, Gasol desveló que "tan pronto como ocurrió el intercambio" entendió que existía "la posibilidad de ser campeones". "Eso no significaba que fuéramos lograrlo, pero la mentalidad y la voluntad existían. Todos los que están alrededor de este equipo son de primera clase. No es una franquicia que tome atajos de cualquier manera. Y eso no te garantiza que vas a ganar, pero es algo seguro", reflexionó.

Serge Ibaka

El jugador hispano-congoleño Serge Ibaka, que ha logrado siete años después de su última final de la NBA consagrarse con el anillo de baloncesto con los Toronto Raptors, confesó que este éxito le hace sentir "como un campeón".

Ibaka, quien aseguraba antes de la final "tener mucha hambre" por el título, aprovechó para enviar un mensaje a todos los aficionados que celebraron este jueves la victoria sobre los Golden State Warriors: "A todo aquel que nos apoyó durante la temporada, a todos los fanáticos en Toronto, a todos en Canadá, esto es por ustedes".

Después de haber vencido a uno de los favoritos para llegar a la final de la NBA, los Milwaukee Bucks, Serge Ibaka sabía que las posibilidades con los Toronto Raptors estaban servidas para lograr por fin su ansiado anillo de baloncesto, después de haberlo intentado con los Oklahoma City Thunder.

Este jueves, el internacional español puso la guinda al pastel sellando una temporada excepcional, en la que dio a los Toronto Raptors una nueva imagen defensiva que lo posicionó dentro del equipo y que motivó a que su entrenador Nick Nurse considerara tener no un quinteto elegido sino un 'septeto' con su compañero Fred VanVleet.