Luka Doncic. Mucho se ha hablado, y se habla, de él en esta temporada NBA. Que si esta fuera de forma, que si falla muchos triples... pero ante Miami Heat estuvo como en una de sus grandes noches, arrasando a los subcampeones del pasado curso y llevándose de nuevo los halagos de todos. Como por ejemplo, los de JJ Barea, excompañero del esloveno.

En 'The Old Man and the Three', quien fuera compañero suyo hasta el pasado curso no dudó en las palabras usadas para definir a Doncic. "Supe que este chico tenía el don", cuenta.

"Trataba a jugadores consagrados en la NBA como si no fueran nada. Jugaba con nosotros, nos trata como si fuéramos niños y jugase en un partido de la calle. Esa confianza le ayuda a triunfar en la NBA", afirma.

Y es que la mentalidad es clave: "Quiere jugar, quiere a sus compañeros... y le encanta competir contra los mejores. Tiene todas las cosas que se necesitan para ser una estrella".

"No es habitual ver a un chico que llega del draft y que juega con esa faclidad, como un crack en un partido de 'playoff", sentencia JJ Barea.

Porque Doncic, en su tercera temporada NBA, está ya en las quinielas para ser MVP de la temporada regular.

De momento, el pasado curso se coló en el mejor quinteto y fue 'All Star', siendo también una de la grandes debilidades de LeBron James.

Este año ha empezado más flojo que en 2019, pero su entrenador no duda, a pesar de que sabe que le falta tiempo, de que volverá a coger la forma que le hizo y hace ser de los mejores de la NBA.

