Luka Doncic nunca ha destacado por tener un físico privilegiado. Él mismo lo ha reconocido en numerosas ocasiones y ahora ha salido al paso de las críticas recibidas por su estado físico actual, en plena pretemporada de la NBA.

En las últimas horas se ha vuelto viral una imagen de él en el partido ante los Milwaukee Bucks. Y el esloveno, ex del Real Madrid, ha contestado sin morderse la lengua. "La gente en Twitter dice de todo, pero es cierto que no estoy en mi mejor forma. Llegaré seguro. Pero nunca he sido un tipo musculoso... ¿qué puedo decir?", ha afirmado.

Y es que Doncic nunca ha destacado por su físico, sino por su calidad con el balón sobre sus manos. Lo volvió a demostrar el año pasado, su segundo en la NBA y en el que explotó sin límites.

Fue candidato en todo momento al MVP del año y entró en el mejor quinteto de la temporada, además de partir como titular en el fin de semana de las estrellas. Sus Dallas Mavericks volvieron a los playoffs y cayeron ante unos Clippers que aspiraban al anillo, aunque fueron eliminados en la siguiente ronda.

Ha quedado claro que Doncic no necesita un físico privilegiado para destacar en la NBA. Su calidad lo es todo. ¿A dónde pueden llegar estos Mavs con Doncic? Su dupla con Kristaps Porzingis emociona a los aficionados texanos, que esperan que la franquicia siga dando grandes pasos hacia el gran objetivo: el anillo de campeón de la NBA.

El mejor baloncesto del mundo regresa el próximo 22 de diciembre y los Mavericks de Doncic jugarán el día de Navidad, una de las grandes citas del curso. El fenómeno Doncic sigue en auge.