Luka Doncic no pudo con LeBron James en el duelo que sus Mavericks jugaron ante los Lakers. El esloveno, que firmó un total de 25 puntos, 10 rebotes y siete asistencias, no tuvo precisamente su mejor partido y cometió hasta seis pérdidas de balón. Por ello, reflejó a lo Camarón su frustración en la cancha de Dallas.

Fue al fallar un tiro libre cuando, ni corto ni perezoso, se agarró su elástica con ambas manos para terminar destrozándola. Todo delante de un LeBron James que tuvo una actuación estelar.

Luka Doncic really ripped his jersey after missing 2 FTs 💀💀 pic.twitter.com/m79TsejoKk