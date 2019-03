LeBron James supera a Michael Jordan y se convierte en el cuarto máximo anotador de la historia de la NBA

LeBron James se convirtió en el cuarto máximo anotador de la historia de la NBA al superar a Michael Jordan (32.292 puntos), pero Los Angeles Lakers volvieron a perder, esta vez por 99-115 contra los Denver Nuggets, y ven cada vez más lejos la opción de disputar las eliminatorias por el título.

James únicamente tiene por delante ahora a Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone y Kobe Bryant (33.643 puntos), a quien probablemente superará la próxima temporada.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving up to 4th on the NBA’s ALL-TIME SCORING list! #LakeShow pic.twitter.com/pydCxEkBCM