Kyrie Irving está metido de lleno en una grave polémica, otra vez. El jugador de los Brooklyn Nets fue apartado del equipo y suspendido de sueldo después de promocionar a través de Twitter una película antisemita.

A pesar de tener muchas ocasiones para pedir perdón por lo sucedido, no lo hizo y eso provocó que los Nets tomaran cartas en el asunto.

Aunque ya más tarde sí se disculpó, el jugador sigue apartado. LeBron James, quien fuera compañero suyo, ha salido en su defensa mediante un twit en el que pide que Iring regrese a las canchas.

"Ya os dije que no estoy a favor de la difusión de mensajes ofensivos. Y seguiré de esta manera, pero creo que Kyrie pidió perdón y debería poder jugar. Esto es lo que pienso. Así de simple", escribe LeBron.

"Ayudadle a que aprenda, pero debería estar jugando. Lo que se le está pidiendo para regresar a la pista es excesivo en mi opinión. La imagen que se le está dando no refleja lo que es", añade.

the floor I think is excessive IMO. He’s not the person that’s being portrayed of him. Anyways back to my rehab session.