LeBron James, en shock tras el asesinato del rapero Nipsey Hussle: "¡Acababa de hablar contigo el otro día!"

El rapero estadounidense Nipsey Hussle fue asesinado este domingo a tiros en Los Ángeles (EEUU) a los 33 años, informaron medios locales. "Nuestros corazones están con los seres queridos de Nipsey Hussle y todos los afectados por esta horrible tragedia", dijo hoy en Twitter el alcalde de la ciudad californiana, Eric Garcetti, quien aseguró que Los Ángeles sufre "cada vez que una vida joven se pierde por la violencia sinsentido de las armas de fuego".

El músico fue tiroteado en la puerta de su tienda de ropa en la zona de South Los Angeles junto a otras dos personas que resultaron heridas. La Policía de Los Ángeles señaló que el tiroteo tuvo lugar a las 15.20 horas locales, unos treinta minutos después de que el artista publicara en su cuenta de Twitter que "tener enemigos fuertes es una bendición".

Nipsey Hussle era conocido en la NBA por ser seguidor de Los Angeles Lakers y amigo de LeBron James. Además, los Golden State Warriors homenajearon a Hussle poniendo una de sus canciones en la cancha durante el calentamiento, mostrando su respetos Draymond Green y Kevin Durant.

Los mensajes de LeBron y los Lakers

Pronto llegaron los mensajes del equipo angelino tras conocer la triste noticia: "¡Acababa de hablar contigo el otro día por mensajes bro! Te decía lo orgulloso que estaba de ti y que el año que viene nos íbamos a ver en muchos más partidos de los Lakers. Que descanses en el paraíso, joven rey. Esto va a doler durante mucho tiempo".

[[LINK:EXTERNO|||https://www.instagram.com/p/BvsXZMkAlQb/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading|||Just spoke with you the other day on text bro! Telling you how proud I was of you and how I was gone get you to more Laker games next season. Been A Stand Up dude from Day 1. May you rest in PARADISE Young King 👑‼️‼️‼️‼️‼️ This One Hurts Big Time!]]