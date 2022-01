Es la imagen más vergonzosa de las últimas horas en el deporte. Una pelea en el baloncesto escolar de Estados Unidos, cuyas imágenes han sido denunciadas a través de las redes sociales.

El entrenador de uno de los dos equipos y el colegiado del encuentro comenzaron una pelea en la que llegaron a agarrarse por el cuello.

Los allí presentes tuvieron que mediar para que la pelea no fuera a más, logrando separar tras varios segundos a los dos lamentables protagonistas de esta escena.

Lawd Jesus this is what we doing now days? Bruhhhhh did y’all find ol boys glasses tho pic.twitter.com/Tv8eMNnrDe