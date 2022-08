Este miércoles por la noche Los Angeles Lakers hacían oficial la retirada del dorsal número 16 que llevó Pau Gasol durante su etapa en la franquicia.

El jugador español, que pasó siete temporadas en el equipo y ganó dos anillos, se une así a un club selecto en el que hay otros jugadores legendarios de la NBA como Kobe Bryant, Kareem Abdul-Jabaar, Magic Johnson, Shaquille O'Neal o Wilt Chamberlain.

El Crypto.com Arena será testigo de cómo el dorsal de Gasol subirá a lo más alto del pabellón. La fecha elegida ha sido el 7 de marzo de 2023. No es una fecha cualquiera, ya que ese día los Lakers se enfrentarán al equipo con el que Pau debutó en la NBA, los Memphis Grizzlies.

"Un campeón, leyenda y por siempre parte de la Familia de los Lakers", escribió el equipo angelino en sus redes sociales para hacer el anuncio, junto con la fecha en la que se celebrará el acto.

A Champion, legend, and forever part of the Lakers Family.

3/7/23 - We raise Pau Gasol's jersey into the rafters pic.twitter.com/F9snGrHO9o