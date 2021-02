Brooklyn Nets y Los Angeles Lakers se enfrentaban en uno de los partidos más esperados de la temporada. Y el equipo neoyorquino demostró que su candidatura al anillo es una realidad. Con un excelso partido de James Harden y Kyrie Irving la franquicia de Brooklyn se impuso a los de Lebron con un 98-109. El ex de Los Rockets fue el máximo anotador del equipo con 23 puntos, 11 asistencias y 5 rebotes. Por su parte, Irving logró sumar 16 puntos, siete asistencias y cinco rebotes, en un partido en el que los Nets no echaron de menos la participación de Kevin Durant, pero los Lakers si echaron en falta al lesionado Anthony Davis.

LeBron James no se escondió ante el partido de gran nivel que se le presentaba. Pese a sus 32 puntos (35.000 en su carrera) que le convirtieron en máximo anotador del encuentro, los Lakers no pudieron con unos Nets que llegaron a ir 81-103 a falta de 5 minutos para el final. El '23' no pudo parar a Irving que, dejó una de las imágenes mas destacadas del partido. El base de Brooklyn metió un canastón tras engañar al alero angelino con un rápido cambio de dirección en el que demostró su gran manejo de la bola. Otro de los destacados en el los Nets fue el escolta Joe Harris, que sumó 21 puntos, eficaz desde la línea de tres anotando seis de siete triples.

Los Nets van en serio

El nuevo 'Big Three' formado por Durant, Harden e Irving hace que los de Steve Nash sean firmes candidatos a llevarse el anillo esta temporada. Con la llegada de ex de Houston, la franquicia de Nueva York ha completado un auténtico equipazo que ya está demostrando su poderío frente a los grandes pretendientes al título. Los Nets obtienen su quinta victoria consecutiva y se mantienen segundos en la clasificación del Conferencia Este(19 -12) por detrás de Philadelphia 76ers, líder de la tabla (19-10).

Además, Brooklyn es la única franquicia que tiene a dos jugadores en los 'All Star-Game 2021' con la participación de Irving y Durant, que es el capitán del equipo del Este.