¿Héroe o villano? Dawson Gurley ha protagonizado una de las historias más surrealistas que se recuerdan en el mundo del baloncesto. El joven es muy conocido en redes sociales por su parecido con Klay Thompson, por lo que decidió hacerse pasar por la estrella de la NBA, consiguiendo saltarse hasta cinco controles de seguridad para llegar a la pista del Chase Center, donde estuvo realizando lanzamientos a canasta durante diez minutos.

Thompson demuestra su agilidad en cada partido, y Gurley no se quedó corto después de conseguir burlar a toda la seguridad del equipo californiano presente en el pabellón. Parece increíble que suceda un hecho así en plena semana de las finales de la mejor liga del baloncesto del mundo, que está enfrentando a los Golden State Warrios contra Boston Celtics. Los de Steve Kerr dominan la serie con tres victorias, por las 2 de Boston.

Fake Klay (@BigDawsTv) was banned from the Chase Center before game 5.

Here’s what got him banned. pic.twitter.com/SyOibJdkPd