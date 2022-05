Algunos jugadores de la NBA han defendido de manera pública el consumo de marihuana por parte de los deportistas. De hecho en la liga de baloncesto ya no realiza controles de cannabis a los jugadores desde esta presente temporada.

Kevin Durant, una de las grandes estrellas del baloncesto mundial, ha participado en una campaña a favor del cannabis, asegurando que es "como el vino": "En realidad es como tomar un vino, nada más".

Confiesa que consume esta hierba para relajarse: "Limpia mi mente de distracciones, me ayuda a relajarme".

No es la primera vez que Durant se refiere al cannabis. En julio del año pasado, en el podcast 'All the smoke', defendió su consumo: "Si la amas, la amas. Si no lo haces, ni siquiera la vas a probar. La marihuana es solo marihuana, no es dañina para nadie. Simplemente ayuda y mejora las cosas".

Y es que su afición por la marihuana no ha impedido a Durant convertirse en uno de los mejores jugadores de la NBA. Posee dos anillos de campeón con los Golden State Warriors, además de ser campeón olímpico y del mundo con la selección de Estados Unidos.