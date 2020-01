Kawhi Leonard, estrella de Los Ángeles Clippers, ha hablado públicamente tras la muerte de Kobe Bryant en un trágico accidente de helicóptero.

El alero afirma que ha volado en varias ocasiones con Ara Zobayan, piloto que llevaba el helicóptero en el momento del accidente, mostrándose consternado y sorprendido ante lo ocurrido.

"Ara Zobayan era un gran hombre y uno de los mejores pilotos. Esto es surrealista", afirma Leonard. Preguntado sobre si volverá a volar en helicóptero, el alero muestra dudas al respecto: "No puedo hablar sobre eso. No lo sé, todavía no lo sé. Hay muchos pensamientos en mi cabeza".

Asegura que se desplaza a Los Ángeles hasta su residencia de San Diego en helicóptero cuando puede. "Kobe -Bryant- me contó que llevaba 17 años o más volando de Newport Beach a Los Ángeles", confiesa.