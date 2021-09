La NBA regresa a la competición y la polémica está servida en cuanto a la vacuna contra el coronavirus. Es el tema del momento en las ruedas de prensa ya que algunos jugadores han rechazado vacunarse.

Kyrie Irving y Bradley Beal son solo algunos de los jugadores que han rechazado la vacuna y que han cuestionado públicamente su eficacia. Ahora la NBA debe decidir si esos jugadores podrán viajar a lo largo de Estados Unidos para jugar sus partidos.

Han recibido todo tipo de respuestas por parte de sus compañeros. Y sin duda la más llamativa ha sido la de Robin Lopez, pívot de los Orlando Magic.

"Sigo sin estar seguro de que Milwaukee Bucks ganara el campeonato. Yo no estaba ahí, no lo vi, y no tengo pruebas, así que tendré que investigar por mi cuenta", ha afirmado López.

La competición empieza en pocas semanas y de momento se desconoce qué ocurrirá con estos jugadores que han rechazado vacunarse. No son una mayoría, pero podrían poner en jaque la propia competición.