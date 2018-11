Juancho Hernangómez se redime contra los Cavaliers en la noche del récord de triples de los Celtics

Los Celtics de Boston marcaron su lugar como equipo favorito de la Conferencia Este al ganarle el duelo a los Bucks de Milwaukee, a los que les quitaron el invicto, mientras establecían mejor marca de triples en la historia del equipo al concluir la jornada de la NBA.

El base Kyrie Irving anotó 28 puntos, incluidos seis de los 24 triples que encestaron los Celtics --marca de equipo-- y los guió al triunfo de 117-113 ante los Bucks (7-1) que perdieron por primera en lo que va de temporada. El alero Gordon Hayward también brilló con su mejor actuación ofensiva en lo que va de competición al conseguir 18 puntos, los mismos que tuvo el pívot dominicano Al Horford.

Los Celtics, que tenían su mejor marca de triples en 19, se quedaron cortos de empatar la de la NBA (25), que está en poder de los Cavaliers de Cleveland y el alero Lebron James, que la establecieron el pasado 4 de marzo en el partido disputado contra los Hawks de Atlanta.

El ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo volvió como titular de los Bucks (7-1) tras haberse perdido el anterior partido con una conmoción cerebral, y lideró de nuevo el ataque del equipo de Milwaukee al aportar un doble-doble de 33 puntos, 11 rebotes y recuperó tres balones que no impidieron la primera derrota de su equipo.

Juancho on leading the team in scoring after not playing the night before in Chicago: "It's not about me. It's not about one player. It's about the team." #MileHighBasketball pic.twitter.com/vr4UICe3uw