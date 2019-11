14 temporadas en la NBA, siete franquicias, una leyenda. José Manuel Calderón ha explicado en un artículo en 'The Washington Post' su nueva etapa como miembro de la Asociación de Jugadores de la NBA, dejando claro que es "cuestión de tiempo" que haga un anuncio oficial con su retirada definitiva del baloncesto.

"No estaba seguro de si sería feliz con el rol que tuve el año pasado. No estaba jugando, solo ayudando y viajando a partes iguales. Empecé a echar mucho de menos a mi familia. ¿Cuándo será el momento de decir 'hasta aquí'? No es oficial, pero casi. Es cuestión de tiempo. Quizás en las próximas semanas haga el anuncio oficial y rellene los papeles", reconoce Calderón a Ben Golliver.

No se trata de un adiós cualquiera. Deja el baloncesto un auténtico referente de la generación dorada del baloncesto español, del faro que guió los éxitos de la selección española.

Bajo su batuta, la Selección logró una medalla de oro en el Mundial de Japón en 2006, dos medallas de plata en los Juegos Olímpicos de 2008 y 2012, una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016, una medalla de oro en el Eurobasket de Lituania en 2011, dos medallas de plata en los Eurobasket de Suecia 2003 y España 2007, una medalla de bronce en el Eurobasket de Eslovenia 2013 y una Copa del Rey con el TAU Cerámica en la temporada 2003-2004.

En sus 14 temporadas en la NBA, ha jugado en siete franquicias, con las que promedió 8.9 puntos, 5.8 asistencias y 2.4 rebotes. En los Toronto Raptors encontró su lugar, jugando durante ocho temporadas, en las que promedió 10 puntos, 7.2 asistencias y 2.5 rebotes. Un director de orquesta al que no le temblaba la mano para repartir juego, que involucraba a todos sus compañeros dentro y fuera de la cancha.

Sus mejores años fueron de 2009 a 2012, tres temporadas en las que logró sus máximos de anotación (30 puntos contra los Lakers) y de asistencias (19 en dos partidos). En total, 985 partidos en la mejor liga de baloncesto del mundo, una carrera de auténtica leyenda. Antes, jugó en Lucentum, Fuenlabrada y, por supuesto, TAU, sumando 186 partidos entre los tres equipos.

Es la carrera que, lejos de los números, dejó una manera de hacer las cosas. Un estilo siempre correcto, pulcro, honesto y limpio con el baloncesto. 'Mr. Catering', como le llamaba Andrés Montes por sus inigualables bandejas, deja como su gran legado un respeto mayúsculo por el juego, siendo respetado por jugadores y aficionados de todos los lugares del mundo.

Ahora, será asistente especial de Michel Roberts, directora ejecutiva de la Asociación de Jugadores de la NBA. Una nueva etapa en la que seguro que es capaz de dirigir con el mismo éxito que ha tenido desde la cancha.