Esta madrugada la NBA tuvo un incidente atípico por el protagonista de los hechos, Nikola Jokic. El jugador serbio que en su día estuvo cerca de jugar en el Barça, se caracteriza por ser un tipo con la mete muy fría.

No es habitual verle en encontronazos con los rivales en los partidos, sin embargo, en el partido entre Denver Nuggets y Phoenix dio un codazo al propietario de los Suns.

Todo vino tras una jugada en la que el alero de los Suns Josh Okogie buscaba un balón desesperado en la zona a pie de cancha donde se encontraba parte del público y Matt Ishbia, dueño del equipo de Phoenix.

El dirigente retuvo el balón perdiendo tiempo y Jokic que se encontraba a escasos metros le golpeó con el codo.

