Kyrie Irving tiene algo claro y es que no va a vacunarse. El culebrón con el 'antivacunas' Irving vuelve a estar muy presente porque le va a costar perderse media temporada. En Nueva York no está permitido jugar sin estar vacunado y el jugador de Brooklyn Nets es consciente de que solo disputará los partidos como visitante.

El estadounidense ha vuelto a dejar claro que no le importan sus ausencias ni las consecuencias posteriores que pueda tener al no estar vacunado. "Me mantengo arraigado en mi decisión", aseguró.

La lesión de una de las estrellas de su equipo como es Kevin Durant, que estará de baja entre cuatro y seis semanas, ha revivido la polémica, porque su club no podrá contar con dos de sus jugadores más importantes en los partidos como local.

No obstante, Irving confía en el resto de sus compañeros y en su entrenador, Steve Nash, para sacar estos encuentros adelante: "Eso es lo que creo que entra en gran parte de esta cultura, el baloncesto, el deporte y el entretenimiento. Traes equipos y situaciones. Kev va a sanar, Kev va a estar bien y vamos a tener que lidiar con eso como sus compañeros de equipo".

El jugador de los Nets cree que no se debe mezclar su vida personal con su vida profesional: "Estás trayendo mi estado de vacunación a un juego de baloncesto, y vivo mi vida, la mayor parte del tiempo, cuando estoy lejos de esto. Entonces, cuando digo que no me voy a vacunar y estoy tomando una decisión con mi vida, de alguna manera se mezcla con, 'Bueno, ¿qué pasa con el baloncesto?' Cuando es como no, hermano".

"Vivimos en un mundo real. Es genial poder hacer esto. Estoy agradecido por la oportunidad. Me encanta estar con mis compañeros de equipo. Me encanta jugar en los Nets, pero ya estuve fuera el tiempo suficiente para pensar en esto, para procesarlo, para poder tomar esta decisión, mantenerme fuerte, comprender que las personas estarán de acuerdo y algunas personas no estarán de acuerdo", concluyó.