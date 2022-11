Brittney Griner fue condenada a nueve años de cárcel en Rusia por tráfico de drogas y se encuentra presa en la Colonia Penal Femenina IK-2 en Mordovia. Una cárcel por la que pasó Nadezhda Tolokonnikova, una de las integrantes del grupo'Pussy Riot'.

En una entrevista a la 'NBC' ha desvelado el infierno que es ese lugar, con palizas y torturas. "Es terrible, incluso para los prisioneros rusos. Se sabe que allí hay regímenes muy duros y graves violaciones a los derechos humanos. La colonia penal IK-2 es el lugar que cualquier preso quiere evitar", cuenta.

"Allí trabajan 16 horas diarias cosiendo y confeccionando uniformes. Hay heridos porque el material y la maquinaria están en mal estado. Las palizas y las torturas son normales, casi no hay asistencia médica", desvela la cantante.

"Si no están trabajando en sus uniformes, los presos tienen que hacer trabajos físicos muy duros, como cavar zanjas o romper bloques de hielo. Si alguien se niega, van a una celda de castigo, un espacio diminuto y helado. De tres a cinco baños para cada 100 presos . No hay agua caliente... Son lugares que no han cambiado desde la época de los gulags. Las condiciones son como de esclavitud", relata.

El citado medio da más detalles sobre las durísimas condiciones de la prisión: "Los presos se alojan en barracones y realizan trabajos".