Thomas Heurtel ha reconocido que salió de fiesta antes de un partido de Euroliga del Real Madrid de baloncesto... y se ha arrepentido públicamente de lo ocurrido.

En 'L'Equipe' se ha sincerado sobre lo ocurrido, explicando el motivo por el que no ha hablado antes: "Habría sido egoísta empezar a hablar de mi situación personal en la mitad de los play-offs".

"No habría cambiado nada y no quería dañar al equipo. Estaba entrenando y me dijeron que me reincorporarían con la esperanza de jugar la final con normalidad. Desafortunadamente, en el primer entrenamiento, me torcí el tobillo", dice el base galo.

Y reconoce que han sido meses difíciles: "A pesar del título de Liga Endesa y de llegar a la Final Four, estos dos meses han sido el momento más difícil de mi carrera".

"Salí por Atenas el día antes de un partido. El contexto era complicado, el equipo vivía una racha de derrotas. Se escribió que volvimos por la mañana, y es falso. Pero da igual", dice el jugador.

"Cuando pienso en esta historia, me entristece. Una mala elección, y destruí lo que buscaba construir con un gran club como el Real Madrid", detalla.

Y reconoce que está arrepentido: "Si pudiera volver atrás, nunca cometería el mismo error. Tuvimos una discusión unos días después, pedí perdón. Ellos decidieron. Pagué, como un niño grande. No volveré a caer de nuevo. Pero me comió por dentro".