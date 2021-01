El asalto al Capitolo de Washington hizo estallar la indignación entre los jugadores de la NBA y mientras estos alzaban la voz contra los asaltantes un exjugador se unía a los manifestantes.

Es el caso de David Wood, quien pasó por hasta seis equipo de la NBA y acabó en la ACB con el Barcelona, donde sustituyó a Audio Norris. El pívot logró ganarse el apodo de Gladiador. El exjugador de 56 años no dudó en ir hasta el Capitolio ya que es uno de los fanáticos defensores de Trump y aprovechó las redes sociales para retransmitir lo que ocurría.

Cuando las redes se indignaron ante su presencia, Wood eliminó algunas de las publicaciones que había ido subiendo a lo largo del día y trato de justificarse. "He borrado la mayoría de mis publicaciones hoy. Fui a la manifestación del Capitolio y del Presidente Trump para rezar. Muchas personas me enviaron mensajes para mantenerlos informados, así que viví en streaming porque pensaba que la gente quería ver lo que estaba pasando", escribió en su Facebook.

"Lo encontré extremadamente seguro y rodeado de personas que aman nuestro país. Sin embargo, vi a 10 gritones enojados que podrían ser problemáticos. La gente está enojada porque sus votos no contarán porque los votos ilegales no se echan y no los culpo por eso. No apoyo mucha energía enfadada y no conocía a nadie de los que que vi en el Capitolio esta noche. No estaba allí para protestar sino para orar y ver. Os quiero a todos", continuó explicando.

Un par de horas más tarde de esta primer justificación volvió a escribir en sus redes sociales para disculparse: "Quiero disculparme por que en mi celo y humanidad me equivoqué sobre el día 6. Creí que el cambio iba a suceder con proporciones bíblicas pero parece que no hoy. Lo siento y me disculpo por mi tiempo. Por favor, perdóname por decir que el 6 no debería haber hecho eso, porque cometí un error en el momento y por eso lo siento de verdad, puse una fecha en ello. Dejadme modificar mi declaración".

El exjugador que logró ganar la liga ACB y ser subcampeón de Europa en la temporada 89-90 con el Barça, a pesar de pedir perdón, reiteró su opinión sobre el fraude que se había cometido en estas elecciones. "Antes de que el próximo presidente sea jurado, verás con shock y asombro que expondrán el fraude electoral y marcarán al presidente Trump durante 4 años más. Por favor, perdónenme por mi error del día 6 Lo siento", aseguró Wood.