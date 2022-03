Shaquille O'Neal vive un auténtico calvario por las noches desde hace un tiempo. Tras su retirada del mundo del baloncesto, le diagnosticaron la apnea del sueño, y cada día tiene que dormir conectado a una máquina especial para evitar accidentes cardiovasculares.

El expívot estadounidense, a sus 50 años de edad, ha desvelado sus peores experiencias en una entrevista concedida a la revista 'GQ'. O'Neal ha confesado que estuvo más de una década sin pasar una revisión médica: "Cuando juegas, vas al médico para que te revise y te haga un examen físico, ¿no? Pero yo llevo sin jugar 11 años, así que si no estaba jugando, para qué iba a ir al médico, ¿no?".

"Cuando volví al médico después de tanto tiempo había algunas cosas que ni siquiera sabía. Me dijo: 'Oye tío, tienes apnea del sueño. La apnea del sueño puede causar hipertensión o accidentes cerebrovasculares, podrías morir'. Yo dije: '¿Qué?', y repitió: 'Podrías morir'. Así que ahora tengo que dormir con una máquina", reconoció.

El exjugador de Los Angeles Lakers y los Miami Heat, entre otros, admitió sus graves problemas con los calmantes, declarándose "dependiente, no adicto". "No es lo mismo. Mis riñones estaban muy débiles, así que ya no tomo más analgésicos. Algunos días, cuando no podía moverme, me tomaba uno o dos, sólo para ponerme en marcha. Pero ya no. Cuando te golpean con la palabra muerte cambias muchas cosas", agregó.

Además, la fatídica muerte de Kobe Bryant y su hija en el accidente de helicóptero marcó mucho a la leyenda de la NBA, que no tenía ganas de hacer nada más allá de "ver Netflix y comer".

Después de analizar su aspecto se vio como "un anciano de unos 70 años con músculos por todos lados". "Empecé a comer mejor. Sólo comía sándwiches. Para el almuerzo, para la cena, para la merienda... Y cuando todo se me vino encima el año pasado y no podía dormir, me levantaba y me hacía un sándwich a las tres de la mañana. Me di cuenta de que no podía seguir así. Quité el pan, el chocolate y los pasteles. Quería quitarme la camisa en Instagram por última vez", añadió.

"Ahora solo como frutas, batidos de proteínas, ensaladas, pescado, pollo, espárragos y otras verduras. Todo en porciones muy pequeñas y he empezado a ver cosas como un six-pack, que no veía desde que estuve en Miami en 2006. Tomé una de las mejores decisiones y ya no tengo el síndrome, he mejorado mucho", concluyó 'Shaq'.