El escándalo de los 'leaks' y las filtraciones de fotos de celebridades desnudas ha llegado a la NBA. Una cuenta de Twitter ha posteado unas imágenes de Stephen Curry sun ropa alguna en el vestuario de los Golden State Warriors en unas instantáneas que han desatado gran polémica en el basket.

"¿Qué jugador saca fotos de Curry mientras está desnudo en el vestuario?", decía un mensaje ya borrado de esta cuenta de Twitter. Y es que las fotos no han tardado en llegar a manos de Stephen, que se ha apresurado a desmentir que aquel que aparece en las imágenes sea él.

Su equipo de abogados y sus representantes ya están trabajando para tomar las acciones legales que se requieran sobre este tema, y se espera que haya una denuncia en muy poco tiempo.

"Por supuesto que no es él", comenta el periodista Connor Letourneau poniendo voz a un jugador de los Warriors que prefiere mantenerse en el anonimato.

For what it’s worth: I talked to a team source about the alleged nude photo of Stephen Curry, who said, “Of course it’s not him.”