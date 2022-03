Pau Gasol podría volver a la NBA. El exjugador español de baloncesto ha desvelado que está en conversaciones con los Golden State Warriors, aunque no ha detallado cuál sería su papel en la franquicia de Stephen Curry.

Gasol ha hablado en el podcast 'The Old Man and the Three' del exjugador J.J. Redick: "He estado hablando con los Warriors y me han abierto las puertas para que entre y sea parte de las reuniones, vea a los muchachos y hable con algunos de ellos. Ha sido agradable y tal vez haga eso y más cosas a medida que avance".

"Me fijo en el presente y en lo positivo que tiene. El pasado está atrás y no puedo tocarlo. Ahora estoy mejor siendo padre, marido y demás. La flexibilidad que tengo me hace decir, por ejemplo: 'Vamos a coger un avión e irnos a Hawái. ¿Cuánto quieres? ¿Una semana, dos o tres?'. En esas cosas sí es mejor esta vida", dice sobre su actual vida.

Los deportistas que se retiran viven un tiempo de incertidumbre tras dejar el deporte. Así lo ha vivido Gasol: "Hay momentos en los que estás ansioso. En los primeros meses me despertaba en mitad de la noche y mi corazón iba a mil. Pero es parte del proceso, es normal".

A sus 42 años, Gasol sigue en busca de un papel relacionado con el baloncesto, aunque todavía no ha confirmado si será en el staff de algún equipo o en los despachos. Los Warriors han sido los primeros en abrirle las puertas, aunque todavía no hay nada decidido.