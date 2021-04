Scottie Pippen ha comunicado el fallecimiento de su hijo mayor Antron a los 33 años años de edad. El exjugador de los Chicago Bulls, ganador de seis anillos de la NBA junto a Michael Jordan, informó de la triste noticia a través de una desgarradora carta en forma de hilo en su cuenta de Twitter.

"Me rompe el corazón compartir que ayer me despedí de mi primogénito Antron. Los dos compartíamos el amor por el básquet y tuvimos incontables conversaciones sobre el juego. Antron sufría de asma crónico y, si no lo hubiera tenido, verdaderamente creo que se hubiera convertido en un NBA. Nunca permitió que eso lo tirara abajo. Antron se mantuvo positivo y trabajo duro, y estoy orgulloso del hombre en el que se convirtió. Por favor mantengan a su mamá, Karen, y a toda su familia y amigos en sus pensamientos y oraciones. Un cálido corazón y un hermoso espíritu se fueron muy pronto. Te amo hijo, descansa tranquilo hasta que nos reencontremos", se puede leer en el emotivo texto de Pippen.