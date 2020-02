El hermano pequeño de Pau y Marc Gasol, Adrià Gasol, ha vuelto al baloncesto. Hacía dos años que había dejado a un lado las pistas por motivos laborales. Y ahora está de vuelta.

Adrià ha fichado por el Espanyol de baloncesto, equipo que se encuentra en la Segunda Territorial catalana. El pasado fin de semana debutó y un equipo de Jugones le acompañó.

"He llegado hasta donde he podido llegar. Ellos son muy buenos (Pau y Marc), creo que no me parezco a ninguno", bromea. "Llevo una vida más normal: ir a la universidad, tener un trabajo 'de verdad', no de jugar a un deporte...", cuenta el pequeño de los Gasol.