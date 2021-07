Kevin Durant es uno de los mejores jugadores de la NBA. El jugador de los Nets es conocido por su calidad dentro de los terrenos de juego pero también por su abierta opinión acerca de la marihuana. El alero de Brooklyn ha reconocido en varias ocasiones que consume cannabis y que le gustaría que dicha droga fuese legal en la mejor liga de baloncesto para un uso terapéutico.

"Si la amas, la amas. Si no lo haces, ni siquiera la vas a probar. La marihuana es solo marihuana, no es dañina para nadie. Simplemente ayuda y mejora las cosas. Creo que ni siquiera debería ser un debate", afirmó Durant en el podcast 'All The Smoke', el podcast de dos exjugadores de la NBA como Matt Barnes y Stephen Jackson, también reconocidos consumidores de cannabis.

Pero parece que el dos veces campeón del anillo con los Warriors hace un consumo abusivo de esta sustancia. El actor Matt Sullivan, que ha estado en la casa de Durant, ha desvelado que el MVP de las finales de 2017 y 2018 consume mucha más marihuana de la que la gente cree.

"Fuma mucho más de lo que la gente piensa. Yo he estado en su casa a la una de la madrugada. Toda su casa apesta. No tiene novia. No se va de vacaciones locas como otros jugadores. No hace otra cosa que no sea jugar al baloncesto. No hace nada. Es muy aburrido", revela Sullivan.

Y es que Durant ha protagonizado varias imágenes polémicas relacionadas con cannabis. En 2014 se se filtró en redes sociales una foto en la que aparecía fumando con una pipa. Y en 2017 fue cazado con un bote de marihuana que se le había caído al suelo.

Sin embargo, su gusto por la marihuana no ha impedido a Durant llevar a cabo una carrera con un palmarés envidiable. Son pocos los que pueden presumir de dos anillos, un trofeo MVP de la temporada en 2014 y dos oros olímpicos.