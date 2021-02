Ha vuelto a suceder. Y no será la última vez. Andre Drummond se enteró de que había sido traspasado por los Cleveland Cavaliers mientras estaba en pleno calentamiento del partido. Su hasta entonces equipo le informó que no volvería a vestir la camiseta.

Y Draymond Green, jugador de los Golden State Warriors, explotó ante esta situación, que calificó de "incomprensible". Además recordó el caso de James Harden, que pidió salir de Houston Rockets al comienzo de esta misma temporada.

"Me gustaría hablar sobre algo que realmente me molesta. Es el trato a los jugadores de esta liga. Ver a Andre Drummond antes del partido sentarse en el banquillo y salir con ropa de calle porque un equipo lo va a traspasar es una tontería", detalló Green.

"Pero... ¿a Andre Drummond se le pone en venta y quieres que siga siendo un profesional? Y luego, cuando Kyrie Irving dice: 'Oh, mi salud mental está mal' todos se vuelven locos. ¿No crees que afecta a alguien mentalmente?, ¿no crees que eso no afecta a alguien mentalmente? Pero como jugadores, se nos dice: 'No puedes decir eso, no puedes decir esto'. ¿Pero los equipos pueden?", se quejó.

Y habló de Harden: "orque James Harden pide un traspaso y es perseguido. Nadie va a defenderlo. Y lo dilapidaron por querer ir a otro equipo. Todos destruyeron a ese hombre. Sin embargo, un equipo puede salir y decir: ‘Oh, queremos cambiar a este tío’, y ese tipo debe sentarse y si no es un profesional, entonces es un cáncer y no es bueno en el vestuario de alguien y él es el problema".

En el mencionado partido, el que enfrentó a Warriors y Cavaliers y en el que Drummond no jugó, los de Oakland se llevaron la victoria sin ninguna dificultad (129-98). Stephen Curry sigue de dulce en un año en el que vuelve a estar en la lucha por el MVP, firmando 36 puntos en la pasada noche.