"Te echo de menos, hermano". Así comienza Pau Gasol su mensaje a Kobe Bryant, el día que se cumple un año de su fallecimiento en un accidente de helicóptero. Helicóptero en el que también viajaba su hija Gianna cuando acudían a un partido de baloncesto.

Gasol y Bryant compartieron años de gloria en Los Angeles Lakers. Formaron la pareja clave en los anillos de los angelinos en 2009 y 2010 y formaron una amistad que perduraba en el tiempo.

"No hay un solo día en el que no te tenga presente en lo que hago. Tu espíritu, tu determinación, tu cariño... continúan brillando en mi vida y en la de muchos otros. Fotos, videos, momentos muy especiales compartidos por innumerables personas que te han admirado y querido a su manera, recordándome lo increíblemente afortunado que he sido de haber compartido algunos de esos momentos junto a ti", dice el español en su carta publicada en redes sociales.

"Espero que Gigi y tú estéis sonriendo desde el cielo viendo lo fuertes, dulces y maravillosas que son vuestras chicas... están creciendo muy rápido, hermano. Me hubiera encantado que pudieras haber conocido a nuestra Elisabet Gianna. Nos aseguraremos de que sepa de dónde viene su segundo nombre... lo extraordinarios, cariñosos e inspiradores que su prima Gigi y su tío Kobe eran. Hoy os honramos y celebramos vuestras vidas, nos habéis dejado tanto... ojalá las cosas fueran distintas, pero estáis, y siempre estaréis, en nuestros corazones", finaliza Gasol.