Dejounte Murray, jugador de los San Antonio Spurs en la NBA, ha relatado en una entrevista sobrecogedora cómo era su infancia en la ciudad de Seattle. "Lo normal en mi familia era vender droga...", dice el base.

En la revista estadounidense 'Sports Illustrated' ha desvelado cómo fueron sus primeros años de vida, en un ambiente plagado de delincuencia: "Es una historia que no he contado antes porque estaba en la calle de verdad. En serio. No es nada de lo que presumir".

"Es mierda real, es una locura cuando me despierto por la mañana y pienso que estoy jugando en la NBA. Es como estar en un videojuego. Hay gente que se compra una camiseta con mi nombre. Es como si no fuera real, llevo cinco años aquí y sigue siendo como un sueño", afirma.

Y continúa: "Hasta ahora he hablado muy poco de mí porque era algo que me traumatizaba. Cuando piensas en las calles, en ser un chaval en la calle... en las bandas, las drogas y en tener que hacer lo que sea para conseguir algo de dinero... eso era lo que había. Así era mi vida. Ni siquiera es algo que tuve que aprender. Era eso o nada, no había otro camino".

"No era ni un delincuente juvenil a los 11 años. No tenía miedo, no estaba nervioso, sabía cómo iban a ser las cosas si iba a la cárcel. No soy el único de mi familia que tuvo que pasar por lo peor aunque parezca una locura. Fue así para todos, hasta mi abuela… escuché historias de que mi bisabuela formaba parte de una banda callejera, que hacía cosas feas, una locura. Es como un bucle, como si fuera un ciclo, algo que pasa de generación en generación. Lo normal en mi familia era vender droga, tener que hacer lo que fuera necesario en las calles", finaliza.

Murray llegó a la NBA en el año 2016, siendo elegido en el número 29 del draft por parte de los San Antonio Spurs, franquicia en la que continúa cinco años después. El base es uno de los jugadores más destacados del equipo de Texas. Sus números así lo demuestran: 15,9 puntos, 7 rebotes y 5,4 asistencias de media.