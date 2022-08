Vernon Maxwell fue un jugador importante de la NBA en los Houston Rockets de la década de los 90, llegando incluso a ganar dos anillos consecutivos en los años 1994 y 1995. El escolta compartió equipo con Hakeem Olajuwon, jugador que estuvo 17 temporadas en la misma franquicia y que es considera una leyenda de los Rockets. Sin embargo, Maxwell ha confesado casi 30 años después que quiso apuñalar al que fuera su compañero.

El episodio se dio a conocer en el programa de televisión 'No Chill with Gilbert Arenas'. Todo ocurrió en el descanso de un partido y Maxwell se quejaba de que no le pasaban la pelota: "Esto es una mierda, hijos de p***. Dejad esa maldita piedra. Pasadme esa p*** bola".

Sin embargo, tras esas palabras del escolta, Olajuwon se levantó y abofeteó fuertemente a Maxwell hasta el punto de que incluso le llegó a tirar al suelo. "Ese hijo de p*** me golpeó tan fuerte, que me hizo caer de la silla", explica.

Y en vez de calmarse la situación, lo único que ocurrió fue que la tensión aumentó hasta tal punto que Maxwell cogió una silla y se lanzó a por Olajuwon para agredirlo. En medio de la trifulca, la silla golpeó un cristal, rompiéndolo en varios pedazos.

"Quería perseguirlo y apuñalarlo", confiesa Maxwell. Finalmente, unos agentes de policía escucharon el alboroto provocado por la pelea e irrumpieron en el vestuario para calmar la situación, que no fue a mayores.