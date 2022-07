Lamar Odom tiene muy presente a Kobe Bryant. El jugador, de 42 años, estuvo muy cerca de la muerte tras una sobredosis de droga en 2015 que hizo que sufriera varios ataques al corazón. Ahora, en 'TMZ', ha querido recordar a la leyenda e Los Angeles Lakers, con quien jugó en el equipo californiano.

"A menudo se me aparece en sueños. Me habla. Me dice que aguante. Que siga luchando", reconoce Odom.

El de Lakers, que ganó junto a Bryant los anillos de 2009 y de 2010 en la NBA, prosigue recordando a Kobe.

"Para mí no está lejos. cuando sueñas y alguien te habla te aseguro que vas a recordar lo que te dice", cuenta Odom.

Kobe Bryant murió en 2020, al sufrir en el mes de enero un accidente de helicóptero que acabó con su vida y también con la de su hija Gianna.

Su recuerdo está más que presente en la NBA, y es que el jugador, uno de los más importantes e la historia del baloncesto, dejó huella tanto en el deporte como en la gente con quien coincidió en Lakers. Y también con los rivales contra los que jugó.