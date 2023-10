La NBA trata de 'reconducir' a una de sus grandes estrellas, Ja Morant. El base está sancionado por varios de sus vídeos en los que aparecía incluso con armas en su coche.

Y en los Memphis Grizzlies ha aterrizado Derrick Rose, uno de los bases más veteranos de la NBA. No quiere saber nada de "cuidar" a su nuevo compañero. Y lo ha dejado claro nada más comenzar la pretemporada.

"No estoy aquí hacer de niñera, no estoy aquí para seguirte, no estoy aquí para animarte...", ha insistido Morant.

"En la Liga hay muy pocas oportunidades en las que los jugadores tengan la oportunidad de jugar con alguien que tiene un estilo de juego similar. Soy muy afortunado de estar en una situación en la que mucha gente compare nuestros juegos, aunque él está en otro nivel", dice el que fuera número 1 del draft en el año 2008.

"No estaría aquí si no pudiera adaptarme. No estaría aquí si no entendiera de lo que soy capaz y con qué puedo lidiar", ha sentenciado.

Los partidos de pretemporada NBA arrancan precisamente esta semana. Y los Grizzlies esperan recuperar la mejor versión de un Morant que necesita olvidarse de lo extradeportivo.