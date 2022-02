"Quién quiere viajar ahora...". Esta frase y el gesto de Álex Abrines reflejaban el sentir del equipo de baloncesto del FC Barcelona en el aeropuerto, justo antes de embarcar hacia Rusia.

Un viaje que finalmente ha sido cancelado este jueves y se decidirá el viernes si finalmente viajan. El Barça juega ante el Zenit este viernes y el domingo ante el CSKA de Moscú.

Todo ello después de que en la madrugada de este jueves comenzara la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Los jugadores rápido reaccionaron en redes. "La guerra no es algo con lo que jugar. Manteneos seguros", publicó Brandon Davies.

Abrines, por su parte, no estaba nada convencido del viaje desde primera hora de la mañana: "Pues no me hace mucha gracia tener que ir a Rusia hoy la verdad...". "No tiene p*** sentido, que vengan ellos a Rusia a ver si les hace gracia...", se quejaba el escolta.

El club ha cancelado el viaje de manera unilateral, a pesar de que sus dos partidos en territorio ruso siguen en pie. La Euroliga ha informado en un comunicado que de momento ningún partido se va a cancelar.