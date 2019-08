Kobe Bryant es uno de los más grandes de la historia de la NBA y del baloncesto. El jugador, un mito de Los Angeles Lakers, ha concedido una entrevista para Valuetainment Media en la que repasa su trayectoria... y en al que también habla de Shaquille O'Neal.

"De no ser por ese culo vago que tiene... ¡es que tendría 12 anillos! Él sería el mejor de la historia, y además te lo diría él mismo. Muchas veces hemos hablado de esto, de qué habría pasado de no haber sido tan vago y de tener el culo en forma", comenta.

No parece que esto haya sentado bien a O'Neal, que en su cuenta de Instagram le ha acusado de no pasarle el balón. "Si lo hubieras hecho tendrías 12 anillos. Aquí no te ponen estatuas si no trabajas duro", afirma Shaq.

La lucha de egos que hubo entre los dos terminó por romper la relación deportiva. Shaquille O'Neal dejó los Lakers en 2004 para fichar los Heat, donde hizo pareja con Wade para ganar un anillo.