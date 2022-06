Klay Thompson no se anda con chiquitas. El de los Golden State Warriors aprovechó la rueda de prensa posterior a la conquista del título de la NBA ante los Boston Celtics para recordar un polémico mensaje en redes sociales de Jaren Jackson Jr., jugador de Memphis Grizzlies.

Un periodista preguntó a Thompson por el mítico lema de su equipo, "la fuerza de los números". Y el escolta respondió que "el baloncesto es un deporte colectivo y esa frase sigue viva y funcionando". Y nada más terminar la frase, una sonrisa se apoderó de su rostro...

El tuit publicado por Jackson Jr. había llegado a la mente del estadounidense. "Hubo un jugador de los Grizzlies que tuiteó "la fuerza de los números" cuando nos ganaron en la temporada regular... ¡y me molestó muchísimo! No puedo esperar para retuitear eso, maldito pordiosero. Lo leí y pensé: ¡pobre payaso!", sentenció.

"Ok, Ok. Perdonad. Ese recuerdo justo me ha venido a la mente... ¿Quieres mofarte de nosotros? No has estado ahí en tu vida, hermano. Nosotros sí hemos estado y sabemos lo que cuesta. Y estamos aquí de nuevo. ¡Aguanta esa! Mensajitos en Twitter, ¿os lo podéis creer? Tengo memoria de elefante y no me olvido de que mucha gente nos quiso pisotear", añadió contundentemente.

El '11' de los Warriors no olvida, y así se lo hizo saber al jugador de los Memphis Grizzlies. El propio Thompson ya celebra su cuarto título de la NBA con el equipo californiano, pero ni la euforia evitó que, un recuerdo que tenía guardado bien adentro, saliera a la luz.