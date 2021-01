Los Brooklyn Nets no han hecho mucho caso a la frase de que no es bueno juntar a dos gallos en un mismo gallinero. Y es que la franquicia neoyorquina de la NBA no solo tiene a dos, sino que tiene a tres 'machos alfa' en un vestuario que bien podría ser una bomba o bien un bombazo que lleve al equipo a luchar por el anillo.

Porque a Durant y a Irving se ha unido James Harden en el que bien puede ser el nuevo 'big three' de la NBA... o bien puede ser todo lo contrario. De momento, Sean Marks, el general manager de la franquicia, ha pulsado el interruptor de desactivar bomba.

"Irving y Durant dieron su O.K. a la llegada de Harden. Disfruté al escuchar eso. Ahora hay que ver cómo se traduce en la cancha", afirma.

Y es que la batalla de egos puede dar mucho de qué hablar, sabiendo cuánto protagonismo quieren los tres en cada partido: "Cada uno es capaz de liderar a un equipo y de ser la estrella".

"Entienden que sin duda habrá noches en las que uno o dos se tengan que sacrificar por el otro. Todos están buscando un objetivo común", afirma Marks.

De momento, en los Nets no están preocupados por el dinero: "En este momento no estamos en bancarrota. Hay formas de construir, pero debemos aprovechar lo que tenemos en este momento".

Mucho se ha hablado de este traspaso. Primero, por juntar a tres grandes estrellas de la NBA en un mismo equipo. Segundo, por la forma que James Harden ha tenido de salir de los Rockets... y tercero, por la forma física del jugador.

Parece que Harden no está precisamente en su mejor momento físico, habiendo sido acusado de tener sobrepeso y de estar fuera de forma.

Veremos cómo se desenvuelven los Nets esta temporada y si son capaces de combinar estas tres piezas. De momento, los de Brooklyn son sextos de la Conferencia Este con un bagaje de 7 victorias y 6 derrotas.