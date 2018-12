El Barcelona cae ante el Buducnost y se complica la vida en Euroliga

El equipo de Pesic mandó durante casi todo el encuentro. Sin alcanzar los 20 puntos por cuarto, el conjunto culé fue conteniendo a su rival a base de buenos rebotes y un mejor porcentaje en el lanzamiento de dos. Sin embargo, la película cambió para el Barça en el asalto final.

Hanga y Tomic, los dos más acertadores del equipo catalán, perdieron el brillo en los momentos decisivos y entregaron la iniciativa al combinado de Aleksandar Dzikic, que no dudó en reconocer la superioridad de su rival al término del choque. "Hemos sabido ganar a un equipo que es mejor que nosotros", comentó.

El Buducnost, que arrancó la Euroliga con un 6-0 en contra, ha enderezado el rumbo en el último mes. El cuadro de Podgorica acumula tres victorias consecutivas en casa (CSKA, Baskonia y Barça) y comienza a ganar credenciales para el resto de la fase, sobre todo apoyado por su público, donde se está revelando como un equipo muy difícil de batir.

El Barça, pese a la reacción de los locales, no perdió la cara al encuentro y llegó al final con opciones de ganar. Primero fue Kuric quién apretó los dígitos (64-61) en el último minuto y después Pangos fue incapaz de aprovechar una acción personal -fue taponado por Clark- para igualar la contienda. Aunque un error posterior de Gordic hizo ilusionarse a los blaugranas.

Una falta sobre Singleton dio tres tiros al Barça y no falló, pero los montenegrinos no perdonaron en la acción siguiente. Aún así, Hanga tuvo un último tiro sobre la bocina para haber llevado el choque a la prórroga. No fue así y la victoria se quedó en Montenegro. El Barcelona suma su quinta derrota, la segunda seguida, y pone piedras en su camino hacia el 'Top 8'.