Marc Gasol ha vuelto a Memphis por primera vez desde que dejó los Grizzlies para irse a los Raptors. Ahora, lo ha hecho con la camiseta de los Lakers.

Como las gradas iban a estar vacías y la bienvenida no iba a ser la esperada, los Grizzlies decidieron hacerle un vídeo homenaje donde recuerdan su trayectoria con el equipo y donde también sale su hermano Pau.

El español también habló para 'Efe' y explicó lo que suponía para el regresar al equipo donde se hizo leyenda. "Volver a Memphis, como sabéis… Es un sitio muy especial para mí, en el cual he crecido muchísimo, no solo como jugador sino más importante quizás como persona. Es una ciudad donde he evolucionado muchísimo. Me han dado quizá la oportunidad de hacer cosas en la pista y fuera de la pista que siempre estaré agradecido", ha confesado Marc.

El pequeño de los Gasol regresó a la que fue su casa logrando la victoria con los Lakers, aunque acabó con una herida sangrante tras un golpe. "Estoy muy agradecido por todo lo que la franquicia ha hecho por mí. Y no sólo por este tributo, sino por todos lo año que he pasado aquí. Ha sido bonito volver, aunque me he sentido extraño entrando en otro vestuario y calentando en en el lugar opuesto", aseguró tras finalizar el partido.