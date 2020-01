La muerte de Kobe Bryant no solo ha levantando comentarios de alabanza, de elogio y de admiración. También ha habido personas que han rescatado su controvertida denuncia por violación en 2003 y otras que han aprovechado para hacer chistes y bromas de dudoso gusto.

Ari Shaffir, humorista estadounidente, compartió un vídeo en su cuenta de Instagram en el que se mofa de la muerte de Bryant, una muerte que cree que llega "23 años tarde".

"Kobe Bryant ha muerto 23 años tarde. Se libró de ser condenado por una violación porque a todos los liberales de Hollywood que atacan a la comedia disfrutan más animando a los Lakers de lo que desaprueban una violación. Bravo por el héroe que olvidó poner gasolina al helicóptero. Odio a los Lakers. ¡Qué gran día!", dijo Shaffir.

TMZ desvela que Shaffir tenía programada una actuación en el local New York Comedy Club, que reconoció haber recibido decenas de llamadas amenazadoras que incluso advertían que, si le dejaban actuar, acudirían al local con armas para matarle. Finalmente, el local decidió anular la actuación.

Tras borrar el vídeo, Shaffir pidió disculpas a través de una carta en la que explica el tipo de humor que hace, asegurando que le gusta "destruir a dioses".

"Cada vez que una celebridad querida muere, cuelgo alguna cosa horrible sobre ellos. Lo llevo haciendo durante años. Me gusta destruir a dioses. Y justo cuando una persona famosa muere, esta parece estar en su mejor momento. Entonces, como respuesta al derramamiento de simpatía en las redes sociales, publico algo vil. Es sólo una broma. Realmente no odio a ninguna de estas personas", revela.

"Estoy seguro de que publicaré cosas inapropiadas sobre personas en el futuro. Esos son los chistes que me gustan. Los chistes que les gusta a las personas que me quieren. Ese tipo de comedia es nicho. RIP Kobe Bryant. Fuck the Lakers", concluye.