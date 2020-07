Adrian Wojnarowski ha sido suspendido. El periodista más famoso dentro del mundo de la NBA se quedará sin viaje a Orlando para el resto de temporada de baloncesto, en la que se decidirá qué franquicia se lleva el anillo. Todo, por insultar a un senador.

Fue a Josh Hawley, republicano, que expresó su crítica hacia el papel de Adam Silver, comisionado de la NBA. "Deje que sus jugadores defiendan a los Uighurs o a la gente de Hong Kong, que defiendan a la Policía de EEUU si así lo desean. Que en sus camisetas se lea 'Apoye a nuestras tropas', o 'Dios bendiga a América", comentó en un correo electrónico dirigido a los medios.

Tras él, Wojnarowski respondió de manera contundente con un "que te jo***".

Por ello le han suspendido, a pesar de que el periodista reaccionó rápido para pedir disculpas y tratar de rectificar "un error".

"He cometido un error. Lo siento por todo y por cómo he reaccionado a esto. Contactaré con el senador para disculpare, y también con mis compañeros. Sé que lo que hice fue inaceptable y no ha de tener impacto en ellos. He sido irrespetuoso", afirmó.

Muchos jugadores han reaccionado a la suspensión dl periodista, como por ejemplo Lou Williams y Patrick Beverley de Los Angeles Clippers.

Wojnarowski es uno de los grandes nombres de la NBA. No han sido pocas las exclusivas que ha dado sobre traspasos, fichajes, intercambios y demás a lo largo de su carrera en el mundo de la comunicación.