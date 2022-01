No podía ser ante otro rival. Klay Thompson vuelve. Vuelve tras no hacerlo desde 2019. Desde esa final ante los Raptors. Desde que los Warriors capitularan ante los Raptors en la lucha por el anillo. Vuelve, 941 días después. Y vuelve contra los Cavaliers. Contra un rival que definió la NBA en el este y que fue el gran rival de los de Steve Keer entre 2015 y 2018.

Con LeBron en sus filas, pero con Curry, con Green, con Durant y, claro está, con Klay Thompson en los de Golden State. Ahora, en 2022 y dos años y medio después de su último encuentro, el tres veces campeón de la NBA regresa a las 02:30 hora peninsular española.

Tomorrow, the wait is over. pic.twitter.com/3WOonDnJPb