Los deportistas profesionales pueden entrenar a cualquier hora del día al aire libre. Sin embargo, muchos de ellos están siendo increpados por algunas personas que parecen desconocer esta norma.

Es el caso de la marchadora Irene Montejo, de 22 años, que ha contado en sus redes sociales los constantes insultos que recibe cuando sale para entrenar a la vía pública.

"Es increíble la poca educación que tiene cierta gente. Ya de por sí me parece increíble que se insulte/grite/falte al respeto a un deportista por entrenar en un horario fuera del establecido cuando tiene todo su derecho de hacerlo por ser deportista DAN (deportista de alto nivel)", escribe la madrileña en su cuenta de Twitter.

Y todo ello a pesar de haber salido a entrenar en los horarios de paseo. "Aún no he salido ni un sólo día fuera de dicho horario. Aún con todo mi derecho. No me gusta llamar la atención y prefiero pasar desapercibida. Sobre todo porque, desgraciadamente, la mayor parte de las personas que me encuentro cuando estoy entrenando no entiende ni de deportistas de alto nivel, ni de atletismo", relata.

"Y ya de marcha mucho menos. Bien, pues ayer 2 'individuos' tuvieron el gran detalle de gritarme: 'vaya put***'. Ahora comprenderéis cómo nos sentimos los deportistas algunas veces. Y que no nos quejamos por placer", denuncia Montejo, que como otros muchos deportistas, están recibiendo insultos por parte de la población.