Leo Messi le explicaba a Jordi Évole hace apenas ocho meses que había conseguido sentirse contento de nuevo en el Barça, después del episodio del burofax del año pasado y su no-salida del conjunto azulgrana. Igualmente, y sobre su salida, Messi afirmaba que "me gustaría si me voy, siempre hablando hipotéticamente, volver algún día porque voy a vivir en esta ciudad, porque me gustaría volver a trabajar en el club y aportar algo para hacer mejor al club".

En esa misma entrevista, Messi no cerraba la puerta a dejar el club pero que, igualmente, ningún jugador era más que el conjunto. "No pasa nada porque el Barcelona es mucho más grande que cualquier jugador", respondía a Évole.

Leo Messi reconocía que no tenía claro lo que haría al terminar la temporada. "Si estuvieseis jugando con el campo lleno y con la gente que seguiría coreando el 'Messi, Messi' que se ha coreado durante todos estos años que has estado aquí, ¿crees que estarías opinando diferente?", preguntaba Jordi Évole a Leo sobre su posible salida del Barcelona. "Seguramente sí. Sabría bien la opinión del hincha del Barcelona y cómo estaría realmente o qué es lo que piensa", explicaba el futbolista.

Sobre la vuelta o no de Neymar al conjunto, Messi aseveraba que "hay que tener varios jugadores importantes para volver a pelear por todo y hay que jugar, pero hay que pagarle la ficha y no es fácil". Jordi Évole le responde que "igual por las ganas que tiene" Neymar de jugar con él "se baja la ficha" ya que el propio brasileño dejó caer que "el año que viene iban a jugar juntos". Puedes ver en este vídeo la reacción de Messi, sus palabras sobre una posible vuelta de Neymar al Barcelona o sobre un hipotético reencuentro de ambos en otro equipo y lo que se cuentan en el grupo de Whatsapp que tienen los dos junto a Luis Suárez.

En esa misma entrevista, Messi confesó una de sus ilusiones. "Yo siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y tener la experiencia de vivir en Estados Unidos, vivir lo que es la Liga, vivir la vida ahí me gustaría". ¿Eso significa que se marchará a EEUU? ¿Entonces no le vamos a ver en otras ligar europeas?