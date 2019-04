Víctor del Árbol gana el Premio Nadal de novela con 'La víspera de casi todo'

El escritor Víctor del Arbol ha ganado en la tradicional velada literaria en el Hotel Palace de Barcelona el 72 Premio Nadal de Novela de Ediciones Destino, dotado con 18.000 euros, con la obra 'La víspera de casi todo', que trata sobre la huida personal de una mujer hasta la Costa Da Morte. El ganador ha recordado cuando era pequeño y soñaba con ser escritor: "¿Quién me iba a decir que 40 años después iba a estar aquí recibiendo uno de los premios más prestigiosos de las letras españolas?".

Del Arbol ha explicado que la historia transcurre en ese pequeño pueblo gallego donde las personas "son como árboles que tienen las raíces en el agua, no tienen a que aferrarse excepto el pasado"; personas también que no están dispuestas a creer en la resignación. El autor ha dicho que la novela relata ese momento antes de la tormenta cuando el aire se carga de electricidad, cuando uno siente que esta en un páramo y no se puede escapar de sí mismo, "cuando uno se va a la playa y ve amanecer y ve el sol y piensa que todo es posible".

La novela relata ese momento "cuando uno se va a la playa y ve amanecer y ve el sol y piensa que todo es posible"Además ha recordado a su padre, "un filósofo de camisa abierta", quien siempre le advirtió de que la vida acabaría abriéndole los ojos, refiriéndose a que ésta es un oficio duro ante el que hay que tener el arrojo de ser lo que uno quiere ser. Del Arbol, que se había presentado al concurso con el seudónimo Aurelia Ballesteros y la novela 'Cruce de olvidos', da el protagonismo a una mujer de clase alta que huye de su pasado y se traslada a la costa gallega, donde se encontrará con personajes en su misma situación.

El ganador, nacido en 1968, fue funcionario de la Generalitat desde 1992 hasta 2012; cursó estudios en Historia en la Universitat de Barcelona (UB), sin concluirlos, y colaboró dos años como locutor y colaborador en el programa radiofónico de realidad social 'Catalunya sense barreres' de Ràdio Estel. Como escritor, fue finalista del Premio Fernando Lara en 2008 con 'El abismo de los sueños' (no publicada) y ganó el Premio Tiflos de Novela en 2006 con 'El peso de los muertos', su primera novela publicada.

En 2011 publicó 'La tristeza del samurái', que ha sido traducida en Holanda, Polonia, Rumania, Macedonia, Israel, Italia, Francia, Estados Unidos, Brasil y China, además de haberse convertido en un 'best seller' en Francia. Esta novela cuenta con el reconocimiento de la crítica y de numerosos premios, entre ellos Le Prix du polar Européen 2012 a la mejor novela negra europea que otorga la publicación francesa 'Le Point' en el festival de Novela Negra de Lyon, le Prix QuercyNoir y el Premio Tormo Negro 2013.

En enero de 2013 publicó 'Respirar por la Herida', finalista a la mejor novela extranjera en el festival de cine Negro de Beaune, finalista en el II Premio Pata Negra de Salamanca y finalista a la mejor novela negra 2014 que otorga el festival VLNC. En mayo de 2014 publicó 'Un millón de gotas' (Ediciones Destino), elegida Mejor Novela por la asociación de 'bloggers' de España Creatio Club Literario; III Premio Pata Negra Ciudad de Salamanca 2015 y Le Gran Prix de Littèrature Policière 2015 en Francia en la modalidad 'ètrangere', un galardón obtenido por los españoles Manuel Vázquez Montalbán en 1979 y Arturo Pérez Reverte en 1998.

El Nadal tiene una dotación de 18.000 euros y el jurado estaba integrado por Germán Gullón, Lorenzo Silva, Andrés Trapiello, Clara Sánchez y Emili Rosales, que adoptaron el fallo entre las seis finalistas seleccionadas entre las 341 obras presentadas en esta edición.

Lluís Foix gana el Premio Pla con un libro de memorias periodísticas

El periodista catalán Lluís Foix ha sido galardonado también en esta velada literaria con el 48 Premi Josep Pla de prosa en lengua catalana, con las memorias 'Aquella porta giratòria'. El ganador ha asegurado que se trata de un libro memorialístico cuyo título se refiere a la puerta situada en el número 28 de la calle Pelayo de Barcelona que cruzó durante numerosos años y que era la sede de 'La Vanguardia'.

Ha explicado que inicialmente quería bautizar la novela como 'Portes giratòries', pero que ese término ha adquirido ciertas connotaciones políticas, por lo que ha optado por referirse a una puerta giratoria en concreto, la de la sede del diario. El libro explica vivencias personales de cómo se hacía el periodismo en una época en la que no había ordenadores ni otras comunicaciones, sino que el periodismo se hacía gritando por teléfono, e incluye pinceladas de viejos periodistas, "de raza", con gran cultura.

"En aquella época hablábamos mucho, bebíamos mucho y criticábamos muchos", ha dicho Foix, que ha defendido que este diario no ha intentado cambiar la historia, sino adaptarse a las diferentes circunstancias. El autor, que se había presentado al concurso bajo el seudónimo Joan March y con la novela 'La porta giratòria', plantea en este proyecto la segunda parte de sus memorias.