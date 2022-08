Tom Holland ha decidido abandonar por el momento las redes sociales para cuidar su salud mental. Así lo ha indicado el actor a través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, donde explica por qué ha tomado esta decisión.

"Me he tomado un descanso de las redes sociales por mi salud mental, porque Instagram y Twitter me resultan sobreestimulantes, abrumadores", señala el protagonista de 'Spider-Man'.

Además, Holland, de 26 años, reconoce que entra "en una espiral" cuando lee cosas sobre él online. "Es muy perjudicial para mi estado mental, así que he decidido dar un paso atrás y borrar la aplicación", resume.

El intérprete británico, que acumula más de 67 millones de seguidores en Instagram, ha aprovechado su breve regreso a la citada red social para dar visibilidad a una organización sin ánimo de lucro dedicada a cuidar de la salud mental de los jóvenes.

"Hay un terrible estigma sobre la salud mental y sé que pedir ayuda y buscar ayuda no es algo de lo que tendríamos que avergonzarnos, pero es más fácil decirlo que hacerlo", reflexiona Holland en su vídeo.

"Voy a desaparecer de Instagram de nuevo", concluye el actor, que cierra el texto de la publicación con un claro mensaje: "Hablemos de salud mental".