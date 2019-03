Tobarra, la localidad albaceteña que se niega a adelantar la hora para no interrumpir una de sus tradiciones, la tamborrada

El alcalde de Tobarra, una localidad de Albacete, no ha querido realizar el cambio horario previsto para no interferir en la tradición de la tamborrada. Este hecho no es inusual ya que en 2002, 2005 y 2013 también se tomó esta decisión para que siguiera intacta la tradición de la tamborrada. Por lo que los habitantes de Tobarra deberán esperar hasta este lunes 28 para volver a guiarse por la hora peninsular.

"La Semana Santa de Tobarra, declarada de Interés Turístico Nacional, es conocida por sus procesiones y sus tambores. Tradicionalmente, el toque de tambor se realiza de forma ininterrumpida durante 104 horas (entre las 16 horas del Miércoles Santo y las 24 horas del Domingo de Resurrección) y con el adelanto de la hora prevista, el toque de tambor se vería reducido a 103 horas, lo que supondría la alteración de nuestras costumbres", ha explicado su alcalde en un comunicado.